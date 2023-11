Pino Insegno perde L' Eredità | che torna a Flavio Insinna? Le indiscrezioni clamorose sullo show di Rai 1

Leggi su movieplayer

(Di martedì 7 novembre 2023) Secondodovrebbere a condurre L'al posto del già annunciato, dopo il flop de Il Mercante in fiera, ma spunta un terzo nome: la scelta a novembre.non sarà il conduttore de L', lodi Rai 1 campione di ascolti., infatti, tornerà saldamente al timone della trasmissione dal 1° gennaio 2024. Questa, secondo il Corriere della Sera, sarebbe la soluzione a cui la RAI e i produttori di Banijay starebbero giungendo dopo attente valutazioni. Ma non è la realtà - o non lo è ancora - come l'azienda del servizio pubblico ha tenuto a precisare in una nota. Il ripensamento su ...