Pd | Schlein | ' critiche Unità? Restituiscano loro il giornale alla sua preziosa storia' **

... e non governare l'Italia', afferma il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca presentando il suo libro 'Nonostante il' nel Tennis club di Napoli. 'Con questo gruppo dirigente non ho da ...

«L’Unità» chiede le dimissioni di Schlein: «Il Pd è muto, va rimesso in pista: fai un gesto di responsabilità» Corriere della Sera

Persino l'"Unità" sfratta la Schlein. "Il tempo è finito, ridacci il Pd" ilGiornale.it

Crisi di nervi a sinistra. L'Unità scarica Elly Schlein con un duro editoriale firmato dal direttore, Piero Sansonetti, che chiede in pratica le dimissioni della segretaria del Pd. Gli risponde un ex ...Meloni: 'L'intesa può diventare un modello per l'Europa'. Schlein: 'Sembra violare le norme di diritto internazionale e di diritto europeo'. Piantedosi: 'Non sono Cpr ma strutture come quella di Pozza ...