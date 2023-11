Pauroso incidente in provincia di Matera | bus con 50 studenti in una scarpata | 28 feriti

(Di martedì 7 novembre 2023) Sono 28 idell’di questo pomeriggio sulla stradale 31 trae Montescaglioso, nei pressi di Montescaglioso scalo, dove un autobus di linea del trasporto scolastico è finito fuori strada. I più gravi sono cinquependolari ma nessuno risulta in pericolo di vita. Il bilancio è stato comunicato dall’azienda sanitaria locale di(Asm): all’ospedale disono stati trasportati per le cure del caso l’autista e 27 pendolari, soprattutto. L’autobus è finito nellaa Montescaglioso () Nessuno risulta in pericolo di vita. Cinque ragazzi sono stati classificati come codice arancione; altri 15in codice azzurro e 8 verdi. Tutti i ...

