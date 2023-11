Parigi 2024 | Schwazer rischia l’esclusione | i concorrenti del Grande Fratello pensano allo sciopero della fame

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 7 novembre 2023) Il caso Alexcontinua a tenere banco al2023. Lo sportivo negli ultimi giorni ha manifestato la sua preoccupazione circa il suo futuro e la sua partecipazione alle Olimpiadi. Il concorrente non riesce a essere sereno. Chiamato in Mystery, Alfonso Signorini gli ha svelato un’anticipazione durante la puntata di lunedì 6 novembre: “Tra poco, o tra pochi giorni, arriverà la sentenza che aspetti da diverso”. Il concorrente si dice felice, perché non sapere è certamente più terribile.non ha mai smesso di allenarsi nella Casa più spiata d’Italia in modo da poter realizzare il suo sogno, ovvero quello di partecipare alle prossime Olimpiadi. Le candidature per i Giochi Olimpici sarebbero però scadute e lui, ancora in attesasentenza sulla sua squalifica per doping, ...