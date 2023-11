Parapiglia Bologna-Lazio | le decisioni del Giudice Sportivo

Leggi su notizie

(Di martedì 7 novembre 2023) Dopo il triplice fischio dic’è stata un po’ di tensione in campo. Tra i giocatori coinvolti Patric e Romagnoli. Arriva la decisione del. Il tanto atteso verdetto dopo ildiè arrivato. Come ben sappiamo, il finale della sfida del Dall’Ara è stato caratterizzato da un po’ di tensione in campo tra le due squadre e i timori, soprattutto in casa biancoceleste, erano quelli di sanzioni dure da parte del. Ledeldopo– Notizie.com – © LapresseAlla fine, però, non c’è stata la mano dura e Sarri può tirare un sospiro di sollievo. In caso di ...