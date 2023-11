Palermo | così il commesso giudiziario arrestato avvertiva gli indagati sotto inchiesta | “Tu ora hai il telefono sotto controllo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 7 novembre 2023) “Ci sono proroghe, contro proroghe, intercettazioni contro intercettazioni, tu per ora hai il”.Feliciano Letodelle indagini in corso un pregiudicato, già condannato nel processo per corruzione alla Motorizzazione, una vicenda del 2013 che riguardava un sistema di mazzette per ottenere patenti. “Io infatti non ti ho mandato niente, perché c’hai pure il whatsapp, il whatsapp”, continuava il. E forniva anche particolari: “Che ci sono intercettazioni fino al 15 ottobre prorogati per altri…”, rivelandoche il via libera agli ascolti era stato prorogato. Nel frattempo, però, Leto era a sua volta ...