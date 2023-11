Palermo-Brescia mercoledì 08 novembre 2023 ore 18 | 30 | formazioni | quote | pronostici | convocati Corini perde Di Francesco | Gastaldello recupera Cistana

Leggi su infobetting

(Di martedì 7 novembre 2023) Due squadre in caduta libera e reduci rispettivamente da 2 e 3 sconfitte in serie si affrontano in questo recupero della seconda giornata di Serie B. Ildiin una settimana passa dai sogni di gloria ad una classifica che lo vede a -6 dalla vetta dopo i KO contro Lecco e Sampdoria. Due partite in chiaroscuro con InfoBetting: Scommesse Sportive e