Ostia | Gualtieri chiude la Pineta di Castel Fusano per motivi di sicurezza

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 7 novembre 2023) Il sindaco di Roma Robertoha emesso un’ordinanza che ha portato alla chiusura delladi, situata tra la Colombo e via dei Pescatori a. Questa decisione è stata presa in risposta all’allerta meteo emanata dalla protezione civile. Le chiusure volute dal sindaconelladiL’area interessata dall’ordinanza comprende la zona di via della Villa di Plinio, dalla Colombo, con annesso viale del Mediterraneo e via Gran Pavese. Questo tratto diè quello che si trova sulla destra della Colombo quando si arriva da Roma. La ragione principale di questa chiusura è lapubblica. A causa delle avverse condizioni meteorologiche, il sindaco ha deciso di ...