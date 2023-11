Oroscopo Paolo Fox oggi 7 novembre 2023 | previsioni amore e lavoro segno per segno

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 7 novembre 2023)Foxè martedì ed è appena cominciata una nuova settimana. Anche se vi sembrerà che la giornata non è cominciata nel migliore dei modi, ecco alcuni suggerimenti delle stelle per far sì che possa andare meglio. Quali saranno i segni zodiacali più fortunati ine sul? E quelli meno fortunati invece? Non ci resta che scoprirlo insieme con ledell’amato astrologoFox, estratte direttamente da DipiùTv!Fox Ariete, Toro e Gemelli 7Ariete 7: in questo periodo ci sarà poca comprensione tra te e il tuo partner, inoltre se stai vivendo due storie ...