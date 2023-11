Ordine | «Inter | il turnover non lo fai col Salisburgo ma in altra gara»

(Di martedì 7 novembre 2023)ha detto la sua sull’, che tra poche ore scenderà in campo contro ilin Champions League. Il giornalista spiega.? Francoa Radio Radio si esprime sul possibiledi Inzaghi domani a: «Non credo che l’possa pensare di fare tantodomani sera anziché farlo nella partita successiva di campionato, gioca col Frosinone insomma. Vero che il campionato è l’obiettivo principale, ma è altrettanto importante passare il turno e farlo anche da prima nel girone. Importante sia dal punto di vista dei risultati, ma anche e soprattutto per le casse del club».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile ...

... nell'dei 90 milioni di euro o più, potrebbero mettere in difficoltà la determinazione dell'; una tale offerta rappresenterebbe una somma considerevole per un club come l', e ...

Ordine: 'L'Inter ha avuto un calendario facile. Mi è scappata una frase con i tifosi' AreaNapoli.it

60 anni di Inter Mirifica: un punto di riferimento per la comunicazione ... Servizio Informazione Religiosa

I vertici politici del movimento avrebbero detto ai commando di risparmiare donne, bambini e anziani ...La Fiorentina di Vincenzo Italiano sino a questo momento ha manifestato numerosi pregi mixati ad altrettanti difetti, uno tra i quali fa capo alla paradossale incapacità di imporsi ...