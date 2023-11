Operazione di controllo straordinario nel Parco Verde

(Di martedì 7 novembre 2023)dinel “” di Caivano: 522 persone identificate e veicoli sequestrati Nei giorni scorsi, gli agenti del Commissariato di Afragola, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un serviziodidel territorio nel comune di Caivano ed in particolare nel “”. Nel corso del servizio, gli operatori hanno identificato 522 persone, controllato 301 veicoli, di cui 3 sottoposti a sequestro amministrativo e 4 a fermo amministrativo, e contestato 8 violazioni del Codice della Strada. Se ti va lascia un like su Facebook e seguici su X L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine.

In realtà, a quanto sostengono le autorità, l'rientra nel "Piano di conservazione e ...fauna della Fondazione Edmund Mach per ottenere la qualifica di "coadiuvante alle attività di...

