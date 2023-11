OpenAI rivoluziona il mondo del Chatbot con GPT-4 Turbo e GPT personalizzabili

(Di martedì 7 novembre 2023) (Adnkronos) – In unsempre più orientato verso l’intelligenza artificiale,segna un nuovo capitolo nello sviluppo dicon il lancio di ChatGPT-4durante la conferenza per sviluppatori DevDay 2023. La piattaforma, che ha già catturato l’attenzione globale con la sua versatilità e capacità di apprendimento, ora spalanca le porte all’innovazione personale permettendo agli utenti di creare i propriAI, i GPT, senza alcun prerequisito di programmazione. Sam Altman, CEO di, ha svelato come i GPT siano versioni customizzabili di ChatGPT, progettate per scopi specifici. La semplificazione del processo di creazione di un GPT è radicale: non serve esperienza di codifica, è sufficiente dialogare con ChatGPT e descrivere ...

(Adnkronos) - In un mondo sempre più orientato verso l'intelligenza artificiale, OpenAI segna un nuovo capitolo nello sviluppo di chatbot con il lancio di ChatGPT-4 Turbo durante la conferenza per svi ...