Odontoiatria | Spadafora “Competenza e innovazione i valori di Ancod”

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 7 novembre 2023) ROMA (ITALPRESS) –, trasparenza, accessibilità e soprattutto: sono idell'Associazione Nazionale Centri Odontoiatrici (), che conta le 5 più importanti realtà aziendali diorganizzata (Bludental, DentalPro, Dentalcoop, HDental e Primo Caredent) e rappresenta il 60% del mercato dell'organizzata italiana configurandosi come uno dei protagonisti all'interno dell'ecosistema della sanità e della cura dentale.“L'obiettivo di oggi è innanzitutto far conoscere idelle aziende associate ad”, ha spiegato durante l'evento “L'organizzata in Italia”, in programma questa mattina al ministero della Salute, Nicola, presidente di ...