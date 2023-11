Obbligo di ascoltare il battito del feto | la petizione antiabortista di un Municipio di Roma

Leggi su luce.lanazione

(Di martedì 7 novembre 2023) Vuoi abortire? Prima sei obbligata adilcardiaco del. Una procedura già adottata dalla destra conservatrice al potere in Ungheria ma che trova sempre più sponda anche nel nostro Paese, tra iniziative denunciate ma mai confermate e proposte di legge ben più concrete. Come quella di iniziativa popolare, rilanciata con un post il 13 ottobre scorso sulla pagina delVI, unico a guida a Fratelli d’Italia. Il contenuto delladell’associazione “Ora et labora in difesa della vita” è a dir poco scioccante, ma non stupisce se inserito nel contesto pubblico attuale, in cui si assiste a un tentativo di ritorno a valori tradizionali e, in molti casi, anacronistici e patriarcali. La“Un cuore ...