Nuovo round su Mes e riforma del Patto di stabilità Giorgetti | “In Europa in atto involuzione burocratica”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 7 novembre 2023) Mercoledìsul ring europeo tra Italia e resto dei paesi Ue. A Bruxelles è in programma la riunione Eurogruppo, vertice dei ministri economico finanziari dell’area euro, a cui il nostro paese si presenta dicome l’unico a non aver ancora ratificato ladel Mes, il meccanismo salva stati, bloccando così l’entrata in vigore. Sulla ratifica “stiamo seguendo attentamente il processo in Italia” e “siamo pienamente fiduciosi che l’Italia stia facendo del suo meglio per mantenere i propri impegni e tenerci informati man mano”, ha affermato oggi un alto funzionario europeo. L’altro tema caldo è ladeldi. La stessa fonte nega che tra le due cose ci sia un qualche collegamento ma è piuttosto evidente come l’Italia ...