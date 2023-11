Notte Bianca 2023 a Villa Medici | un’occasione unica per immergersi nell’arte contemporanea

(Di martedì 7 novembre 2023) Laè un evento artistico straordinario che si terrà giovedì 23 novembre, dalle 18:00 a mezza. Questa iniziativa offre al pubblico romano l’opportunità di esplorare e scoprire il lavoro dei borsisti in residenza presso l’Accademia di Francia a Roma,. LadiL’evento presenterà una vasta gamma di lavori, installazioni, proiezioni e performance realizzate dai sedici borsisti selezionati per il periodo-2024, provenienti da diverse discipline artistiche. Questi borsisti rappresentano nove discipline artistiche diverse e sono stati scelti attraverso un concorso aperto ad ...

...contenenti svastiche che esortano la popolazione a 'ristabilire il dominio della razzain ... Nellatra martedì e mercoledì 11 ottobre, ignoti vandali imbrattano i muri della Scuola di ...

Notte Bianca 2023 Villa Medici

Villa Medici a Roma, torna la Notte Bianca Arte Magazine

Duro colpo al tessile di Prato Non lontano da Montale, lungo il fiume Bisenzio dove fin dai primi del 900 sono state costruite molte aziende del tessile, che hanno reso famosa la città di Prato, la ...La notte non fa paura. Almeno a Roberto D’Agostino, che racconta a Marco Giusti gli anni più belli, in un viaggio notturno nella capitale, che sembra senza fine. Salpano il Tevere, incontrano amici, e ...