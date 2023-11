“Non uccidete civili” | l’ordine di Hamas ignorato il 7 ottobre

(Di martedì 7 novembre 2023) I vertici politici del movimento avrebbero detto ai commando di risparmiare donne, bambini e anziani Moussa Abu Marzouk, numero due nel vertice politico di, si rifiuta di ammettere che il gruppo abbia uccisoin Israele. “Donne, bambini eerano esclusi” dagli attacchi diha detto alla Bbc a un mese dal terribile attacco del 7in Israele. Dichiarazioni, quelle rese all’emittente da Abu Marzouk, in forte contrasto con le immagini di violenza arrivate da Israele che piange 1.400 morti, per lo più. Anche giornalisti della stessa rete britannica hanno confermato di aver visto corpi diuccisi subito dopo la strage. Secondo Abu Marzouk, il capo delle Brigate al-Qassam (braccio armato di), Mohammed Deif, ...

E alla domanda se il braccio politico di Hamas fosse a conoscenza dei preparativi dell'attacco, Abu Marzouk ha replicato affermando che il braccio armato del gruppo "deve consultarsi con la ...

I vertici politici del movimento avrebbero detto ai commando di risparmiare donne, bambini e anziani