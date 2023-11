Non tu no | la Rai scarica Pino Insegno | “Flop sicuro” Che botta!

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 7 novembre 2023)non sarà il prossimo conduttore de L’Eredità. Gli ascoltide “Il Mercante in Fiera” hanno scoraggiato i vertici Rai che hanno rinunciato ad affidare uno dei programmi di punta di Rai1 al conduttore romano. Confermato, dopo tante stagioni al timone del popolare gioco, Flavio Insinna, che aveva salutato gli spettatori nell’ultima puntata della passata stagione e che sembrava in procinto di passare a La7.LEGGI ANCHE: La brutta notizia per: Il mercante in fiera verso la chiusura Per ora, non ci sono né conferme né smentite L’ipotesi, al momento, non ha avuto conferme né smentite dalle parti in causa, ma se fosse confermata, si tratterebbe di una notizia altisonante per la nuova dirigenza Rai, che aveva trovato inil suo simbolo. Negli ...