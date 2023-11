Noel Gallagher a San Siro | “Io tifoso del Milan? Diciamo di sì”

(Di martedì 7 novembre 2023) “Iorossonero? Sì,di sì. Ildeve vincere stasera, il PSG ha dei grandi giocatori ma anche i rossoneri hanno una bella squadra. Chi mi piacerebbe vedere al City? C’è l’inglese Tomori, ma sono tutti incredibili”. Lo ha detto a Sky lo storico leader degli Oasis,a Sanin occasione della partita di Champions League trae Psg. Il cantautore ha precisato che “è la mia prima volta in assoluto a San, c’è un’atmosfera incredibile”. E su Mbappé: “Lui al City? Magari, ma se non sbaglio andrà al Real Madrid” SportFace.

Il 4 novembre 1998 Liam e suo fratellosi trovano a Londra, dentro il Pembroke Castle Pub , e stanno consumando da bere. Liam indossa uno strano cappello russo , ma soprattutto indossa ...

Noel Gallagher a Sky: "San Siro è straordinario. Il Milan deve vincere stasera" Milan News

Noel Gallagher a San Siro: "Io milanista Diciamo di sì. Meglio Haaland di Mbappe" TUTTO mercato WEB

Insieme a loro, anche il cantante Noel Gallagher. Allegri in conferenza stampa alla vigilia di Juve-Verona: «Euforia esterna generale dopo la vittoria col Milan» Massimiliano Allegri è intervenuto ...A pochi giorni dalla pubblicazione di “Now and Then” dei Beatles, è arrivato anche il commento di Liam Gallagher sull’ultima canzone dei Fab Four. Liam, come il fratello Noel, non ha mani nascosto il ...