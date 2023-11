«No all' intesa Italia-Albania» Il riflesso incondizionato della sinistra sui migranti

Leggi su panorama

(Di martedì 7 novembre 2023) Ci sono cose in cui la tempistica dice parecchio. prendete ad esempio Elly Schlein ed il Pd. Su alcuni temi tacciono o arrivano dopo, molto dopo come successo ad esempio sull’alluvione in Emilia Romagna (sarà un caso, la regione dove il segretario dem era vice presidente…). Ce ne sono altre dove invece hanno dei tempi di reazione da sprinter sui blocchifinale olimpica del 100 metri. Un secondo dopo la conferenza stampa di ieri in cui il premier albanese Edi Rama e Giorgia Meloni illustravano l’accordo per l’apertura di due centri d’accoglienza perdove andranno a finire alcuni di quelli soccorsi in mare ecco che immediato è partito l’attacco: «Un pasticcio, ambiguo. Servono nuove vie d’accesso…»; per non parlare di Verdi esecondo cui «È deportazione». Anche da Bruxelles l’accordo è finito sotto la lente di ...