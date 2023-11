Ninell Sobiecka presidente e a.d. di L'Oreal Italia

Leggi su ildenaro

(Di martedì 7 novembre 2023) Emmanuel Goulin attualmentee amministratore delegato di L’Oréalè stato nominatodel Travel Retail a livello mondiale ed è entrato a far parte del Comitato Esecutivo del Gruppo. Al suo posto L’Oréaldà il benvenuto a, che prenderà la carica a partire dal 1° gennaio 2024.porta con sé un bagaglio di esperienze maturate in 25 anni di sviluppo professionale in sei paesi. Nata in Polonia, inizia la sua carriera nel 1997, ricoprendo cariche crescenti in importanti aziende multinazionali. Nel 2005 entra in L’Oréal fino ad arrivare nel 2023 ad essere nominatae amministratore delegato per la Russia e la Comunità degli Stati Indipendenti. I due manager inizieranno il loro passaggio di ...