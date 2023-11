Nicolas Cage esilarante in “Dream scenario – hai mai sognato quest’uomo?”

Leggi su lopinionista

(Di martedì 7 novembre 2023) ROMA – E se all’improvviso un terzo della popolazione mondiale sognasse proprio te? Paul Matthews, anonimo padre di famiglia, trova la sua vita stravolta quando inizia ad apparire in sogno a milioni di perfetti sconosciuti. Ma la fama, si sa, è una cosa effimera, passeggera. E, dopo l’inaspettata celebrità, Paul scoprirà presto che basta un attimo per trasformare ogni sogno nel suo opposto. “– hai mai?”, il nuovo film di Kristoffer Borgli (‘Sick of Myself’) concome protagonista, arriverà in tutte le sale cinematografiche italiane a partire dal prossimo 16 novembre. Assolutamente da non perdere. Una produzione I Wonder Pictures. L'articolo L'Opinionista.