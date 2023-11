Netanyahu | noi a Gaza a tempo indeterminato Gli Usa | siamo contrari

Leggi su ilsole24ore

(Di martedì 7 novembre 2023) Il premier israeliano ribadisce che non ci sarà nessuna tregua afino al rilascio degli ostaggi israeliani da parte di Hamas. L’Ue invia oggi altri due aerei di aiuti umanitari e valuta la possibilità di un corridoio marittimo verso. Haaretz: aerei israeliani in volo su Beirut. Sul fronte russo-ucraino, invece, si fa sempre più incerta la posizione del capo delle forze armate ucraine Valery Zaluzhny, dopo le recenti tensioni con il presidente Volodymyr Zelensky sull’andamento del conflitto con la Russia. In Europa si dimette il premier portoghese per una indagine per corruzione