Napoli-Union Berlino | Garcia pensa a un cambio di formazione | possibile esordio da titolare

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 7 novembre 2023) Manca sempre meno alla sfida di domani sera tra. Garcìaad undi. Domani sera ilospiterà l’allo Stadio Maradona. I tedeschi hanno l’ultima chance per potersi regalare un proseguo in Europa in questa stagione, ma arrivano da 12 sconfitte consecutive. Il, invece, vuole mettere una seria ipoteca sul passaggio del turno e poi giocarsi le proprie carte per passare da primo nel girone al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid.diIn questo periodo il calendario delè ...