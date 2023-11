Napoli | quando torna Osimhen | la risposta di Garcia in conferenza

Victor Osimhen tornerà domani dalla Nigeria . L'annuncio è stato di Rudi Garcia in conferenza stampa prima della gara contro l'Union Berlino in Champions League. Sarà durato dunque due settimane il ...

E ancora: «Raspadori, da quando sono arrivato, è sempre stato protagonista ... E se qualcuno gli chiede di questo Napoli come sua squadra più forte mai allenata in carriera, Garcia risponde: «È sempre ...Ti regala certezze, brillantezza, per un attaccante ancora di più» le parole di Giacomo Raspadori, principe dell'attacco del Napoli senza Victor Osimhen ... ci ha trasmesso la necessità di alimentare ...