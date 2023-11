Napoli | Lobotka | “Inter e Milan hanno fatto un gran mercato | ma noi…”

(Di martedì 7 novembre 2023) Stanislav, centrocampista del, ha parlato delle squadre che possono essere in lotta per lo Scudetto

...confà tanto alle caratteristiche delche deve avere un play davanti alla difesa - che organizzi, che riesca ad essere bravo nell'appoggio, nel sostegno, nella verticalizzazione, cioè- ...

Marcolin a Di Lorenzo e Lobotka: 'Il Napoli di Garcia non ha mai sofferto a Salerno' AreaNapoli.it

Su Canale8, nel corso di ‘Ne parliamo il lunedì’ è intervenuto l’ex capitano del Napoli ed attuale DS, Francesco Montervino: “Per me la squadra si sta accontentando e adeguando. Non condivido perché, ...Il dirigente sportivo Enrico Fedele è intervenuto a Radio Marte nel corso di “Forza Napoli Sempre”: “Se parliamo di soddisfazione non possiamo paragonarci ai tifosi del Milan o della Juve perché noi s ...