Napoli | la notizia su Osimhen fa impazzire i tifosi | succederà domani

(Di martedì 7 novembre 2023) Victorè ormai out da qualche settimana a seguito del consueto infortunio accorso in nazionale con la Nigeria. Ilsta ripartendo, il team di Rudi Garcia ha infatti collezionato 3 vittorie ed un pari nelle ultime quattro uscite divise tra Champions League e Serie A. Risultati positivi, che hanno esaltato la condizione di Giacomo Raspadori, autore di 3 goal ed un assist nei quattro appuntamenti sopracitati, rivelandosi un vero e proprio leader del nuovo corso azzurro. L’ex Sassuolo si è ritrovato a fare le veci di Victor, infortunatosi coma ormai consuetudine con la maglia della Nigeria. L’ex Lille, rientrerà direttamente dopo la sosta che seguirà all’appuntamento casalingo contro l’Empoli, pronto a guidare nuovamente l’attacco dei campioni d’Italia nel tour de force contro le big., rientro ...

Il ritorno da titolare di Theo Hernandez è un'ottima notizia per Pioli, con il francese che non segna in Champions League con la maglia del Milan dalla trasferta di Napoli dell'anno scorso.

Leonardo Bonucci ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League tra il Napoli e l’Union Berlino. Di seguito le sue parole. GIOCARE IN ITALIA – «Tornare in Italia è semp ...Leonardo Bonucci, difensore dell'Union Berlin, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida di Champions League contro il Napoli, spendendo qualche parola anche sul suo futuro. Queste ...