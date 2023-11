Musica – I Coldplay | “Vi invitiamo a cantare insieme a noi ‘One World’ | il nuovo singolo di prossima uscita”

Leggi su italiasera

(Di martedì 7 novembre 2023) Ihanno invitato i fan di tutto il mondo ain una nuova canzone di. Guarda il post sui social: https://www.instagram.com/p/CzJkzeVNNDM/ La band ha infatti dichiarato “Ciao a tutti. Speriamo che stiate tutti bene in questi tempi difficili.Abbiamo quasi finito “Moon Music”. Se volete partecipare anche voi, forse potreste aggiungere la vostra voce a una canzone intitolata One World. (Ci piacerebbe molto.)Tutto quello che dovete fare è registrarvi cantando “Ahhhhh” per qualche secondo su oneworld..comPotete copiare la nota dal sito, oppureun sol o un do in qualsiasi ottava.Grazie mille. Con amore Chris, Jonny, Guy e Will” Come la band ha già dichiarato in alcune interviste, ‘Moon Music’ sarà il loro decimo album. Non sono ancora state ...