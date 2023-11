Muore prima di un funerale | indagati due poliziotti

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 7 novembre 2023) Viene immobilizzata durante unduea Pavia. La tragedia è avvenuta venerdì scorso, 3 novembre a Vigevano, in provincia di Pavia. Una donna di 39 anni di origini albanesi, ha cominciato a dare in escandescenze. A quel punto, due agenti della questura di Vigevano l’hanno immobilizzata. Mentre era bloccata, però, la donna ha accusato un malore ed è deceduta. Leggi anche: Filma il fidanzato mentre le spara per gioco.così. Immobilizzata durante un39enne Sono due gliper omicidio colposo: si tratta degli agenti che si sono avventati sulla donna, che aveva cominciato a dare incandescenze in chiesa durante un. La donna era una vagabonda già nota alla polizia. ...