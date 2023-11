"In pochi hanno vinto due titoli mondiali di fila, ma essere battuti non sarebbe sinonimo di fallimento". Francescoha parlato al sito MotoGP.com, quando il motomondiale si appresta a vivere il GP della Malesia. "L'anno scorso la pressione era più alta, la Ducati veniva da un periodo di 15 anni senza titoli ...

Moto: Bagnaia, 'pochi hanno vinto due titoli mondiali di fila' Agenzia ANSA

Super Martin in Thailandia: piega Binder, poi penalizzato. Così Bagnaia è 2° e resta leader La Gazzetta dello Sport

Bagnaia, dal canto suo, si qualificò solo nono ... Stoner ha poi accusato la casa di Borgo Panigale di causare troppa pressione nei suoi piloti: “La Ducati ha la moto migliore ormai da diverso tempo, ...La copertura televisiva del GP dal circuito di Sepang: prove, qualifiche, Sprint Race e le gare in diretta tv su Sky Sport MotoGP e Now e, in chiaro e in differita, sul canale TV8 del digitale terrest ...