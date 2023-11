(Di martedì 7 novembre 2023) La Russia ha concluso oggi la procedura per ritirarsi dalin(Cfe), al quale aveva già sospeso la sua partecipazione negli anni passati: lo annuncia il ...

Il presidente russo Vladimir Putin aveva firmato una legge per il ritiro didall'intesa a maggio, cioè poco più di un anno dopo l'inizio dell'invasione dell'Ucraina da parte delle truppe russe. ...

Mosca fuori dal Trattato sulle forze convenzionali in Europa - Notizie ... Agenzia ANSA

La Russia ha concluso oggi la procedura per ritirarsi dal Trattato sulle forze convenzionali in Europa (Cfe), al quale aveva già sospeso la sua partecipazione negli anni passati: lo annuncia il minist ...Lo scrive il Wall Street Journal. La mossa dell'Alleanza fa seguito al ritiro formale della Russia dallo stesso accordo e alle lamentele occidentali di lunga data secondo cui Mosca non stava onorando ...