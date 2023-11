Monia Bortolotti torna in carcere | il gip nega i domiciliari alla mamma accusata di due infanticidi Il vocale all’amica | «Avevo bisogno di aiuto»

Leggi su open.online

(Di martedì 7 novembre 2023) Avrebbe ucciso sua figlia di 4 mesi, Alice, e l’anno dopo suo figlio Matteo, due anni. Ma per il gip c’è il pericolo che la ventisettenne, arrestata sabato nella Bergamasca, possa commettere un nuovoo nel caso in cui rimanga nuovamente incinta: per questo il giudice Federico Gaudino ha convalidato l’arresto, respingendo le richieste della difesa che puntava all’annullamento dell’ordinanza di custodia cautelare e all’ottenimento degli arresti. In un messaggioinviato a un’amica e diffuso oggi dal programma Pomeriggio Cinque, la donna raccontava: «È molto difficile gestire il tutto per tanti motivi, è difficile soprattutto gestire il senso di totale fallimento che è stata la mia vita di. Con questo ci devo fare i conti tutti i ...