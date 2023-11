Monia Bortolotti non risponde al gip. "Ha minacciato gesti autolesionistici"

(Di martedì 7 novembre 2023) La 27enne, accusata di aver soffocato i figli di 4 e 2 mesi, si è avvalsa della facoltà di nonre alle domande del gip. Ieri sera è stata trasferita dal carcere in ospedale perché hadi farsi del male

Nell'interrogatorio di questa mattina nella camera di sicurezza dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo,- la 27enne accusata di aver ucciso, soffocandoli, i suoi due figli di 4 e 2 mesi - si è avvalsa della facoltà di non rispondere alle domande del gip Federica Gaudino. La giovane, ...

La 27enne, accusata di aver soffocato i figli di 4 e 2 mesi, si è avvalsa della facoltà di non rispondere alle domande del gip. Ieri sera è stata trasferita dal carcere in ospedale perché ha minacciat ...Monia Bortolotti ha scelto di non rispondere alle domande del gip. La 27enne accusata di doppio infanticidio, quindi, resta piantonata all’ospedale Papa Giovanni XXIII.