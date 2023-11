Mondiali femminili 2027 | ufficiale la candidatura del Brasile

(Di martedì 7 novembre 2023) A un mese dalla scadenza per la presentazione delle candidature, la federazione brasiliana si fa avanti per il prossimo Mondiale femminile: sfida lanciata a Sud Africa, Germania-Olanda-Belgio e Stati Uniti-Messico. La Fifa si esprimerà il 17 maggio

Fioccano le candidature per la prossima edizione del campionato del mondo di calcio femminile . Tre mesi dopo la fine della nona edizione, svoltasi tra Australia e Nuova Zelanda e vinta dalla Spagna, ...

Il Mondiale femminile non si è mai svolto in Sud America e neppure in Africa, mentre è già stato ospitato in due occasioni dagli Stati Uniti.