Moda in Stile Fast Food | Sunny Side Apre a Roma Portando il Concept del Fast Food anche nel Mondo delle Scarpe

Leggi su influencertoday

(Di martedì 7 novembre 2023) La capitale d’Italia si prepara ad accogliere un’innovativa esperienza di shopping:, il primodidi, aprirà le sue porte il prossimo 10 novembre nel cuore del Quartiere Africano, in Via Tripoli 147A. Il progetto è stato ideato dall’imprenditore digitale Matteo di Cola, appassionato di streetwear e sneakers, che ha deciso di coniugare la sua passione per lae il cibo in un unicounico nel suo genere.non è solo un negozio di streetwear ema un vero e propriodi calzature, dove ogni paio diacquistato sarà ...