Mo | Hamas | ' lanciati razzi contro Tel Aviv'

(Di martedì 7 novembre 2023) Gaza, 7 nov. (Adnkronos) - Il braccio armato di, le Brigate Qassam, afferma di aver lanciatoverso Tel. In un post sull'app di messaggistica Telegram, il gruppo ha affermato che ierano in risposta ai “massacri commessii civili” a Gaza.

Venti razzi sono statidal sud del Libano verso il nord di Israele, riferiscono le Forze ...per la pianificazione e l'edilizia arriva a un mese esatto dall'attacco del 7 ottobre diin ...

Sono 41 i giornalisti rimasti uccisi nella guerra in corso dal 7 ottobre tra Israele e il gruppo estremista palestinese Hamas. "Più di un giornalista ... in uno degli attacchi lanciati a Gaza City ...