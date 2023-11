Mo | Gallant | ' Idf stringe l' assedio di Gaza'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 7 novembre 2023) Tel Aviv, 7 nov. (Adnkronos) - Il ministro della Difesa israeliano, Yoav, ha reso noto che le Forze di Difesa Israeliane (Idf) stanno operando nel cuore diCity e “ndo l'” intorno alla città. In una dichiarazione televisiva, riporta il Times of Israel,ha descritto la Striscia dicome “la più grande base terroristica che l'umanità abbia mai costruito” e ha detto che le forze di terra dell'Idf hanno preso d'assalto le roccaforti del terrore a“da tutte le direzioni, in perfetto coordinamento con le forze marittime e aeree”.