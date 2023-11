Mingwa e il successo dei Boy’s Love | «Protagonisti scultorei | ma anche la storia d’amore ha il suo fascino»

Leggi su funweek

(Di martedì 7 novembre 2023) La fila per il firmacopie diruota intorno al padiglione J-POP Manga, mentre i fan dell’illustratrice coreana chiedono se è possibile porgerle dei regali. C’è chi si dispera per non essere riuscito ad accalappiarsi un incontro e chi domanda foto (severamente vietate,non ama apparire). È la fotografia che a Lucca Comics & Games immortala l’importanza del generein Italia. Ildi BJ Alex è del resto innegabile: nato sulla piattaforma di webcomic Lezhin e pubblicato in volume dopo il grandeonline, BJ Alex è infatti la serie rivelazione die una delle opere più originali del genere BL. È la prima volta in Italia per l’autrice sudcoreana, main patria i suoi incontri con i ...