Milano | scontri sui Navigli tra ultras Milan e Psg | accoltellato un tifoso francese VIDEO

(Di martedì 7 novembre 2023) Scene di guerriglia nella tarda serata di ieri, lunedì 6 novembre, sui. Una cinquantina didelha assalito i tifosi del Paris Saint-Germain con caschi e fumogeni. Secondo i testimoni, i supporter rossoneri erano a volto coperto. Due i francesi feriti, di cui unoe trasportato in ospedale: sarà operato, ma non è in pericolo di vita. I parigini sono nel capoluogo lombardo per seguire il Psg che, alle 21 a San Siro, affronta la squadra di Stefano Pioli nel girone di Champions League (TUTTI GLI HIGHLIGHTS). Dai controlli delle autorità è emerso però che i tifosi del Psg aggrediti da quelli rossoneri sono tutti sprovvisti di biglietto per lo stadio.