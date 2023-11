Milan | vittoria e contestazioni | 2-1 al Psg e si rilancia in Champions con un super-gol di Leao

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 7 novembre 2023) Ilbatte il Paris Saint Germain per 2-1 con i gol di(in rovesciata) e Olivier Giroud. Una grande prestazione dei rossoneri in una serata di emozioni a San Siro: prima la contestazione all’ex Gigi Donnarumma, accolto con migliaia di banconote “false” con il suo volto e la scritta “Dollarumma”, e il gol dell’ex nerazzurroSkriniar; poi il gol di, ritornato a splendere con una rovesciata seguita dall’esultanza polemica contro la curva, quindi la rete-dell’attaccante francese. Nel mezzo, traverse, pali e occasioni fino agli ultimi minuti di gioco. Il successo della squadra di Stefano Pioli, dopo le difficoltà nell’inizio del girone e la sconfitta in campionato di sabato contro l’Udinese,le chance di passaggio del turno. E fa tornare il sorriso ...