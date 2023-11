Milan-Psg | Pioli ritrova Loftus-Cheek e Thiaw I francesi con Kolo Muani

(Di martedì 7 novembre 2023) . Queste le formazioni di-Psg.(4-3-3): Maignan; Calabria,, Tomori, Theo Hernandez;, Reijnders, Musah; Pulisic, Giroud, Leao. All.A disposizione: Nava, Mirante, Adli, Jovic, Okafor, Chukwueze, Pobega, Krunic, Florenzi, Bartesaghi PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Lucas Hernandez; Zaire-Emery, Ugarte, Vitinha; Dembelé,, Mbappé. All. Enrique A disposizione: Letellier, Tenas, Fabian Ruiz, Ramos, Lee, Mukiele, Soler, Barcola L’ACCOGLIENZA PER DONNARUMMA-DOLLARUMMA Donnarumma, i tifosi delo hanno stampato i Dollarumma. #SanSiro prepara l’accoglienza a #Donnarumma in occasione di #Psg Dollari col volto dell’ex portiere rossonero ...

AncheSkriniar , arrivato in estate dall'Inter, sentirà aria di casa, in salsa derby. Ilnon perde una partita ufficiale in Italia dal lontano 1997 , quando cadde al Barbera di Palermo; da ...

Il Milan ospita il Psg nella quarta giornata dei gironi di Champions League 2023/24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live (inviato a San Siro) – Il Milan cerca la prima vittoria della ...Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubbl ...