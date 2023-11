Milan-PSG | pagelle | Leao-Giroud show | male Pulisic

Leggi su dailymilan

(Di martedì 7 novembre 2023) Maignan 6,5 Non può nulla sul gol di Skriniar, al 15? grande anticipo su Mbappé. Nella ripresa difende i pali con le unghie e con i denti. Calabria 6,5Serve un pallone gustosissimo a Musah nel primo tempo e si fa valere negli uno contro uno sino al triplice fischio. Sempre nel posto giusto al momento giusto. Thiaw 6,5 In vacanza sul gol dello 0-1, incassa il colpo ma reagisce tenendo sempre alta l’asticella della concentrazione. Tomori 7 Colpe sul gol confezionato da Marquinhos e Skriniar, cresce dalla mezz’ora in poi, impegnando anche Donnarumma su punizione. Nella ripresa non lascia passare una mosca. Theo Hernandez 6,5 Bene in entrambe le fasi, al 17? scodella in area per Thiaw ma sbaglia la misura e al 37? si fa vedere con un grande recupero su Dembélé. Continuo anche nella ripresa: prima firma l’assist per il 2-1 di, poi su punizione con un calcio a giro di ...