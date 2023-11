Milan-Psg oggi | dove vederla in tv e streaming | probabili formazioni

Leggi su giornaledellumbria

(Di martedì 7 novembre 2023) (Adnkronos) – Ilospita il Psg, 7 novembre 2023, nel match in diretta tv alle 21 per la quarta giornata del Gruppo F di Champions League. I rossoneri, con 2 punti dopo 3 partite, hanno bisogno di un risultato positivo per continuare a sperare nella qualificazione agli ottavi di finale. La formazione allenata da Stefano Pioli è reduce dalla sconfitta casalinga con l’Udinese in campionato e sta vivendo un momento complicato. In Europa, i rossoneri sono a caccia della prima vittoria e devono ancora segnare il primo gol: in 270 minuti di Champions, nessuna rete all’attivo. Per il, si avvicina il momento chiave della stagione? “Sicuramente sì per la Champions League. Il campionato, invece, è molto lungo. Per la Champions è il primo bivio e vogliamo fare una prestazione all’altezza”, dice Pioli. “Voglio vedere in campo il ...