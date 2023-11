Milan-Psg | guerriglia choc sui Navigli | rissa tra tifosi | francese accoltellato

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 7 novembre 2023) Alla vigilia di-Psg di Champions League violenza ieri sera ao con un agguato degli ultrà rossoneri aifrancesi nei locali sui. Tre feriti,un supporter: è grave ma non in pericolo di vita. Un arresto . Stasera a San Siro la gara tra gli uomini di pioli, ultimi nel girone e Mbappè e compagni.Rientrano nell'11 titolare Theo Hernandez e Pulisic, anche Loftus-Cheek dovrebbe partire dal primo minuto. All'Olimpico di Roma arriva il Feyenoord che ha già sconfitto i biancocelesti in Olanda. Per questo Sarri e i suoi dovranno cercare i tre punti per continuare a sperare in una qualificazione agli ottavi.