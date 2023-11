Milan-Psg di Champions League diretta 0-0 | si inizia a San Siro | banconote contro Donnarumma

Commenta per primo Intervistato a Mediaset , Stefano Pioli ha parlato così prima della gara con il: 'Sulla spinta dei tifosi non ci sono dubbi, dobbiamo mettere in campo una prestazione vibrante. Centrocampo Non sono esperimenti, ho cercato di mettere un reparto con le caratteristiche dei ...

Web scatenato per la contestazione al portiere dei francesi, che torna per la prima volta a San Siro da ex ...Il portiere del PSG questa sera sfida per la prima volta da avversario il Milan, la squadra che ho la lanciato da giovanissimo. Grande serata per il Milan che è stasera è protagonista della sfida ...