Milan-PSG | attesi circa 4 mila tifosi parigini | alta tensione in città

Attimi di gelo a Milanello, con Carlo Pellegatti stoppato subito da Mike Maignan . Siamo nel corso della conferenza stampa alla vigilia di, partita decisiva per il percorso in Champions League dei rossoneri, fermi a 2 soli punti in 3 partite, con zero gol fatti e reduci dalla imbarcata del Parco dei Principi. La notte del ...

LIVE MN - Youth League, Milan-PSG (2-2): pareggio del PSG, rossoneri disattenti Milan News

Youth League – Milan-PSG 2-1 al 45': gol preso nel recupero … | LIVE News Pianeta Milan

Carmine Martino ha parlato del turno europeo soffermandosi sull'impegnativo match del Milan contro il Paris Saint Germain. Carmine Martino, giornalista, ha rilasciato un’intervista a "Radio Goal", in ...Milan-PSG, pesanti scontri nella notte tra le due tifoserie: ci sono feriti. Si scalda il clima in vista della gara di questa sera Notte di tensione e… Leggi ...