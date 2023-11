Milan | l'accoglienza dei tifosi per l'ex | fischi | insulti e lancio di banconote 'Dollarumma mercenario'

Il portiere ha lasciato i rossoneri nel 2021 alla scadenza del contratto Banconote, insulti e fischi per Gigio Donnarumma. La Curva Sud delriserva un''calda' per il portiere del Psg, ex mai perdonato dal popolo rossonero per il suo addio a parametro zero nell'estate del 2021. Gli ultras rossoneri hanno annunciato, con ...

Presenti centinai di tifosi francesi al Duomo. I sostenitori del Psg si sono radunati in piazza prima di andare a San Siro. Cori e fumogeni da parte loro. (4-2-4)… Leggi ...(Adnkronos) - Banconote, insulti e fischi per Gigio Donnarumma. La Curva Sud del Milan riserva un'accoglienza 'calda' per il portiere del Psg, ex mai perdonato dal popolo rossonero per il suo addio a ...