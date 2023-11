Milan | gol pazzesco in acrobazia di Camarda contro il PSG VIDEO

... con highlights,e commenti, condotti da Monica Bertini. Riguardo alla Champions League 2023/2024 , la quarta e quinta giornata dei gironi prevede le gare con Inter,, Napoli e Lazio. Su ...

Youth League – Milan-PSG 2-0: Diavolo vicino al terzo gol | LIVE News Pianeta Milan

LIVE MN - Youth League, Milan-PSG (2-0): super gol di Camarda, raddoppia la squadra di Abate Milan News

L'analisi in chiave bianconera di Daniele Daino a Sportitalia: "Questa sembra la veramente Juve di Allegri. Negli anni scorsi, da quando è tornato, non era così. Questa, ...Ha tanta qualità, lo sta dimostrando in questo momento con i gol, ma può fare anche gli assist. Lega il gioco, difende, ha tanta qualità offensiva. Può giocare in più posizione, ma da '9' o da ...