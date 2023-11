Milan | Furlani | «Siamo tutti uniti | sul ritorno di Ibra…»

(Di martedì 7 novembre 2023) Giorgio, dirigente del, ha parlato nel pre partita della gara di Champions League contro ilGiorgio, dirigente del, ha parlato a Sky nel pre partita di Champions. PAROLE – «A noi piace storicamente la Champions, vogliamo fare una bella partita stasera per avere chance di andare avanti., si vince assieme, nei momenti difficili bisogna stare ancora più assieme: proprietà, dirigenza, allenatore, squadra. A Cardinale piace vincere, preferisce quando vinciamo, speriamo di farlo. Ibrahimovic è un grande campione, parliamo da diversi mesi. Vediamo. Non parlerei di ruoli, lui tiene tanto al, ciparlati vediamo cosa succederà».

Le dichiarazioni dei protagonisti della partita, pochi minuti prima dell'inizio della sfida di Champions contro il PSG.A pochi minuti dal fischio d'inizio di Milan-PSG, l'ad rossonero Giorgio Furlani ha parlato a Sky Sport.