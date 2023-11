Migranti | Protocollo Italia-Albania | ' in conformità con diritto internazionale e Ue'

La cifra dovrà essere versata entro tre mesi dalla firma delavvenuta il 6 novembre a Palazzo Chigi. Europain Albania, ecco il testo dell'accordo Meloni - Rama. I dubbi dell'Ue: ...

Migranti, protocollo Italia-Albania in 14 articoli, in vigore 5 anni. Il Pd ... Agenzia ANSA

Migranti, come funziona l'accordo tra Italia e Albania WIRED Italia

Inbufalite le ong: vogliono salvare i migranti per portarli in Italia ... accordo, intesa, memorandum, protocollo… – che non vincolano giuridicamente lo Stato e sono nella disponibilità del governo.Nel protocollo di intesa siglato da Italia e Albania, che resterà in vigore per cinque anni, si legge che la costruzione di due centri per la ...